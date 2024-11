Bildrechte: Thomas Müller

Empfehlungen Die besten Ausstellungen in Thüringen: Von Caspar David Friedrich bis Sandmännchen

25. November 2024, 13:34 Uhr

Diese interessanten Ausstellungen hat Thüringen aktuell zu bieten: In Erfurt zeigt das Stadtmuseum berührende Fotografien aus Israel. In Gera wird die Avantgarde-Fotografin Aenne Biermann gewürdigt und in Weimar die Beziehung zwischen Goethe und Caspar David Friedrich beleuchtet. Das Deutsche Spielzeug Museum in Sonneberg feiert 65 Jahre Sandmännchen. Mehr Tipps gibt es in unserer Übersicht mit Informationen für Ihren Besuch, wie Adressen und Öffnungszeiten.