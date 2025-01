Bildrechte: Simon Schneider

Die besten Ausstellungen in Thüringen: Fotografie, Malerei, Spielzeug

Hauptinhalt

17. Januar 2025, 10:10 Uhr

Ausstellungen faszinieren und in Thüringen ist die Auswahl groß! Wir haben Empfehlungen, welche Sonderausstellungen besonders lohnen. In Altenburg können Sie zum Beispiel die Winterausstellung zum Thema Schokolade besuchen. In Gera beeindruckt die Sonderschau im neu eröffneten Dix-Haus. Gotha zeigt preisgekrönte Naturfotografien und in Erfurt zeigt das Angermuseum Werke des Erfurter Künstlers Friedrich Nerly. In Weimar können Sie dem Verhältnis zwischen Goethe und Caspar David Friedrich nachspüren. Alle Infos im Überblick: