Tag des Thüringer Porzellans | 2. und 3. April 2022 Ausflugsziele: Schätze aus Thüringer Porzellan entdecken

Thüringer Porzellan ist etwas ganz Besonderes, die Tradition seit über 250 Jahren bis heute lebendig. Auf der "Straße des Thüringer Porzellans" kann man eindrucksvolle Porzellankunst bestaunen. Zum Beispiel Figuren und Geschirr aus der chinesischen Geschichte. Am Tag des Thüringer Porzellans, am 2. und 3. April 2022, bieten Manufakturen und Museen u.a. in und um Gotha, Jena, Altenburg und Rudolstadt zudem exklusive Einblicke in die faszinierende Welt des "weißen Goldes". Wir haben eine Auswahl an Ausflugszielen zusammengestellt, die auch spannend für Kinder sind.