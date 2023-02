Hintergrund zum Projekt "Kleine Brötchen & Warme Semmeln"

Eigentlich sollte es nur ein ironischer Kommentar zur Situation von bildenden Künstler*innen in der Corona-Pandemie sein: das Projekt "Kleine Brötchen & Warme Semmeln" von Cosima Göpfert. Doch als sich 2021 die Hungerkatastrophen parallel zur Pandemie verschlimmerten, hatte Cosima eine Idee: Sie erweiterte ihre Miniskulpturen aus Porzellan-Brötchen und Broten kurzerhand um ein karitatives Element. So will sie den Blick auf unseren Wohlstand lenken und den Kunstmarkt nutzen, um Spenden zu generieren. In Kooperation mit der Porzellan-Manufaktur Kahla fertigte Cosima ihr Brötchenprojekt mit einer Auflage von 1.000 Exemplaren.

Der Gewinnanteil der Porzellan-Brötchen wird als Spende weitergegeben an Organisationen wie "Save The Children" und "Welthungerhilfe", die sich für hungernde Kinder weltweit einsetzen. Bisher konnte Cosima Göpfert so schon 1.200 € an Spenden generieren.

Ihr Wunsch: Dass die Menschen ihren Wohlstand freudiger teilen, weniger Angst darum haben, dass ihnen etwas weggenommen wird, sondern sich mehr freuten über die vielen Dinge, die sie ganz selbstverständlich besitzen – damit ein Umdenken stattfinden und die Gesellschaft sich wieder auf ein gemeinsames Miteinander und auf Solidarität zurückbesinnen kann.

Über Cosima Göpfert