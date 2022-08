Museumschefin Ulrike Kaiser führt die kleine Gruppe zu einer Eisentür. Dahinter liegen die Räume unter der heutigen Burgschänke. Doch die Wände in diesem Bereich der Burg erzählen eine andere Geschichte. Hier befand sich im Mittelalter ein Männergefängnis. Schlafräume, Arrestzellen und der sogenannte Hock-Arrest. Eine drakonische Strafe für die, die im Gefängnis Regeln verletzten. Die jungen Besucher erfahren, dass solche "Störenfriede" manche Nacht im Hocken in einer kleinen Kammer verbringen mussten.

Heute finden sich an diesem Ort andere Spuren, denn später wurde aus den Schlafräumen eine "Hexenküche". Als in den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts auf der Leuchtenburg eine Jugendherberge entstand, feierten die Gäste hier jedes Jahr Walpurgisnacht.

In den letzten fünfzig Jahren war kein Besucher mehr hier. In den Sommerferien bietet die Leuchtenburg spezielle Führungen an. Dafür haben sie die "Hexenküche" dekoriert und ins historische Ambiente zurückverwandelt.