Unzählige Reime, Verse und viel Humor hat er der Welt hinterlassen: Joachim Ringelnatz – geboren am 7. August 1883 als Hans Gustav Bötticher in Wurzen. Und genau dort erinnert man jetzt in seinem Wohnhaus an ihn und an sein Leben, das alles andere als eine "leichte Reise" war. Mit nur 51 Jahren starb er in ärmlichen Verhältnissen.