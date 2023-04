In der ersten Saison sind laut dem Joachim-Ringelnatz-Verein zahlreiche Lesungen geplant. Die ersten gebe es pünktlich zur Leipziger Buchmesse am 29. April, wo der ehemaliger Chefredakteur des Satiremagazins "Titanic", Thomas Gsella, zu Gast sein wird. Erwartet werden im Laufe des Jahres auch Franziska Gerstenberg, Bettina Baltschev oder Lukas Rietzschel.

Am 13. Mai öffne zudem die Dauerausstellung "Vom Crostigall nach überall" zu den Reisen und Tourneen des Künstlers. Kurator Michael Ostheimer, der Ringelnatz quer durch Deutschland an die Entstehungsorte jener Gedichte hinterhergereist ist, wird über die poetischen Unternehmungen des Künstlers sprechen.

Ringelnatz war am 7. August 1883 als Hans Gustav Bötticher in dem Wohn- und Geschäftshaus am Crostigall 14 geboren worden. Er lebte später an vielen verschiedenen Orten und starb im Jahr 1934 im Alter von 51 Jahren in Berlin an Tuberkulose. Der Schrifsteller wurde vor allem bekannt mit seinen humoristischen Gedichten und Texten.