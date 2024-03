Vergeben wurden die Auszeichnungen am Stand der Stiftung Buchkunst auf der Leipziger Buchmesse in Halle 2. Dort sind an den Messetagen nicht nur die 14 Prämierten und die Shortlist des internationalen Wettbewerbs zu sehen, sondern alle Einsendungen.



Der Wettbewerb findet seit 1963 in Leipzig statt, seit 1991 in Regie der Stiftung Buchkunst. Die Auszeichnungen sind undotiert und sollen den internationalen Dialog in der Buchgestaltungsszene anregen.

Bildrechte: Stiftung Buchkunst