In "Minihorror" erzählt Barbi Marković in 26 Geschichten von Mini und Miki – einem Paar das alles richtig machen will und sich doch im Horror des Alltäglichen verliert. Es geht um die großen und kleinen Albträume des Mittelstands, um Missgeschicke, den Horror des perfekten Familienfrühstücks oder Mobbing am Arbeitsplatz. All das geschieht vor dem Hintergrund des Jugoslawien-Krieges und seiner Folgen. Barbi Marković erzähle "stilsicher und mit bewussten Stilbrüchen einen Comic in Prosa", heißt es in der Begründung der siebenköpfigen Jury. Das Buch ist im Residenz Verlag erschienen.