Dadurch, dass es ja mit "Der erste letzte Tag" schon einmal ein Buch gab, das als "kein Thriller" tituliert war, ist Deutschland schon ein bisschen vorgewarnt gewesen. Ich hoffe keiner kauft die Katze im Sack. Nicht nur das Cover sieht anders aus, auch der Inhalt ist anders und ich möchte gar keine falschen Erwartungen wecken. Die Resonanzen sind sehr positiv, weil die Leute ja schon wissen, worauf sie sich einlassen. Auf mein erstes Buch habe ich sehr viele Resonanzen von Männern bekommen, die gesagt haben: "Endlich kann ich auch etwas lesen, was bei meiner Frau auf dem Nachttisch liegt, weil an so deine harten Sachen traue ich mich normalerweise nicht ran."

Fitzek auf der Leipziger Buchmesse im Gespräch mit MDR KULTUR-Reporter Philipp Baumgärtner Bildrechte: MDR/Joachim Blobel