Dein neuer Film hat den Arbeitstitel "Das vergessene Volk". Gab es da so eine Art Initialzündung für dich? Du beschäftigst dich schon sehr lange mit den Sorben. Aber wieso jetzt ein Film?

Ich erzähle grundsätzlich nur Geschichten, die irgendetwas mit mir zu tun haben. Ich glaube nicht mehr an dieses Prinzip: Ich gehe irgendwohin und recherchiere etwas, und dann mache ich einen Film über Leute, die nichts mit mir zu tun haben. Weil ich glaube, dass man am besten über Dinge erzählen kann, die man selbst kennt. Das ist auch das, was Wolfgang Kohlhaase immer sehr verfochten hat. Der hat mal gesagt, wenn du sozial erzählen willst, denke daran, was du im Alter von sechs Jahren aus dem Küchenfenster gesehen hast.

Ich habe zum Beispiel auf eine Lausitzer Landschaft geblickt aus meinem Küchenfenster. Das war einmal Hoyerswerda, aber das war auch das Dorf, aus dem wir gekommen sind. Wo man in einer Umgebung großgeworden ist, die total sorbisch geprägt war mit ganz vielen Dingen, die man einfach gemacht hat: Zampern, Ostern, Eier mit Wachs färben, die Mittagsfrau war präsent. Lauter Sachen, die sorbisch sind. Aber Sorben, das waren immer die anderen. Sorben, das war was ganz Schlimmes.

Ich habe meine ganze Kindheit und Jugend nie irgendetwas Positives über Sorben gehört. Das ist auch eine Art von Selbsthass. Grit Lemke, Filmemacherin und Autorin

Ich habe meine ganze Kindheit und Jugend nie irgendetwas Positives über Sorben gehört. Irgendwann stellt man dann fest, dass die eigene Familie sorbische Wurzeln hat. Das ist auch eine Art von Selbsthass. Und dann fängt man an, genauer hinzugucken, wo kommt man eigentlich her? Was sind das für Wurzeln? Was ist da passiert? Ich habe irgendwann angefangen, Sorbisch zu lernen, weil ich glaube, dass Sprache der Schlüssel für alles ist. Je besser ich Sorbisch sprach, desto mehr Sorbisches habe ich entdeckt. Auf einmal habe ich gesehen, dass ungefähr 80 Prozent der Leute, mit denen ich befreundet bin, zur Schule gegangen bin, die Nachbarn, dass die sorbische Namen haben. Da habe ich gedacht, krass, sowas Totgeschwiegenes. 2023 im Kino: Grit Lemke begibt sich in ihrer Doku auf die Suche nach sorbischer Identität – Folklore ist laut ihr ein Teil davon. Bildrechte: imago/Rainer Weisflog

Ich bin mittlerweile in dieser sorbischen Community sehr vernetzt. Ich habe da einen Großteil meiner Freundinnen und Freunde, erlebe ganz viel Gemeinschaft und verbringe Zeit mit denen. Ich habe da Leute gefunden, die genau diesen Prozess durchmachen wie ich, aber die an verschiedenen Stellen stehen. Natürlich auch Leute, die noch so richtig sorbisch leben, in der Oberlausitz. Da gibt es noch die sorbischen Dörfer, wo Sorbisch die Muttersprache ist, die sind auch in dem Film.

Aber es geht in dem Film nicht um die Sorben. Das sagt auch Jurij Koch, der Schriftsteller in dem Film: die Sorben gibt es nicht. Genausowenig wie es die Deutschen gibt. Eigentlich ist es vermessen zu sagen, man macht einen Film über Sorben. Wenn jemand sagen würde, ich mache einen Film über die Deutschen, den würde man auslachen. Genausowenig kann man einen Film über die Sorben machen. Aber ich kann einen Film über die Suche nach Wurzeln machen. Und das ist es eigentlich am Ende.

