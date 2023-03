Wie ist es, wenn es für die eigene Identität keinen Pass gibt? Vor allem, wenn die eigene Sprache und Kultur im Alltag nur selten zu sehen oder zu hören ist? Das fragen sich auch junge Sorbinnen und Sorben, deren Kultur und Bräuche besonders an Feiertagen wie Ostern sichtbar werden, im ganz normalen Alltagsleben vieler junger Menschen aber fehlen. Aus dem Gefühl eines Vakuums heraus haben junge Kulturschaffende das "Kolektiw Wakuum" gegründet. "Weil es eine Lücke gab an sorbischer Kultur und wir einfach unglaublich Lust hatten, das selbst in die Hand zu nehmen", sagt Hella Stoletzki. Die 26-jährige stammt aus der Niederlausitz und studiert heute in Leipzig. Sie gehört zu den Gründungsmitgliedern des Kollektivs. Mit Musik- und Filmfestivals, Ausstellungen oder Konzerten wollen sie sorbischer Subkultur in und über die Lausitz hinaus bekannter machen.