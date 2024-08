Bildrechte: picture alliance / Thomas Kost/WDR/ARD/dpa | Thomas Kost

Zum 60. Geburtstag Jan Josef Liefers: Zehn Filme und Serien, die Sie gesehen haben sollten

08. August 2024, 04:00 Uhr

Schauspieler, Musiker, Regisseur und Produzent: Jan Josef Liefers, der am 8. August 1964 in Dresden geboren wurde, ist ein echtes All-Round-Talent. Das Talent auf der Bühne zu stehen oder vor der Kamera liegt in der Familie: Mutter, Großvater und Stiefbruder – sie alle lieb(t)en die Schauspielerei. Ob als Rechtsmediziner Boerne im Tatort Münster, als Dichter in "Rossini" oder Sterbenskranker in "Knockin' on Heaven's Door": Aus der deutschen Film-, Fernseh- und Serienlandschaft ist Liefers seit Mitte der 90er-Jahre nicht mehr wegzudenken. Ein Blick auf seine Karriere in zehn Filmen und Serien.