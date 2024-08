Zum 70. Geburtstag Hilmar Eichhorn: Zehn Filme und Serien, die Sie gesehen haben sollten

Hauptinhalt

18. August 2024, 04:00 Uhr

Schauspieler Hilmar Eichhorn stand nach der Wende in Filmen wie "Inglourious Basterds" von Quentin Tarantino vor der Kamera, in "Gundermann" oder "Bornholmer Straße". Gern als Bösewicht oder DDR-Funktionär. Gerade ist er als "Genschman" in der Wende-Komödie "Zwei zu eins" an der Seite von Sandra Hüller und Ronald Zehrfeld zu sehen. Für die DEFA spielte der am 18. August 1954 geborene Dresdner in Publikumshits wie "Lotte in Weimar". Zum 70. Geburtstag lassen wir seine 50-jährige Karriere in zehn Filmen und Serien Revue passieren.