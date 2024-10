Den Laptop aufklappen, Kino.to öffnen, den Lieblingsfilm anklicken, einen Player auswählen, fünf Werbeanzeigen wegklicken und zurücklehnen. So ähnlich sah wohl bei vielen ein typischer Abend in den späten Nullerjahren aus. Der Podcast "Kino.to – die verbotene Streamingrevolution" bringt die Hörerinnen und Hörer zurück in diese Zeit. Bevor Netflix, Amazon und Co. den deutschen Markt eroberten, war Kino.to die Streamingwebsite für Filme. Und so wird der eine oder die andere bei diesem Podcast doch etwas in Nostalgie verfallen in Erinnerungen an lange Filmabende oder den sonntäglichen Serienmarathon.