Kino.to – wer steckte dahinter?

Dirk B. gründete Kino.to im Jahr 2008. Er hatte die Idee und setzte sie gemeinsam mit einem Programmierer um, den er online kennenlernte. Er nennt ihn in seinem Buch Ishikawa – wegen seines Faibles für Anime. Ishikawa arbeitete schon für Dirk B., als der noch die Plattform Saugstube.com betrieb. Kino.to wurde von einem kleinen Team betrieben – viele waren aus dem direkten Umfeld von Dirk B.



So arbeitete auch sein Schwager für ihn und sein Freund Marcus. Im Podcast über Kino.to erzählt Marcus, dass er seinem Umfeld nie erzählt hat, was er tatsächlich beruflich macht: "Es wussten alle, dass ich Designer bin, dass ich viel im Internet unterwegs bin, ja. Aber dass ich zu Kino.to gehöre, wusste gar keiner. Das war ein Tabuthema. Und da haben wir uns auch alle dran gehalten. Also ich zumindest für meinen Teil."

Auch ein Paar aus Norddeutschland arbeitete für Dirk B. Für die Sicherheit bei Kino.to war Avit zuständig. Er war von Anfang an Fan der Plattform und entschied dann, die Seite zu hacken – um herauszufinden, wer dahintersteckt. Dirk B. stellte ihn schließlich ein und Avit kümmerte sich darum, dass Kino.to sicher bleibt und niemand an die Daten herankommt. "Wenn mich irgendwas überzeugt, dann stehe ich dahinter und dann versuche ich, das vielleicht mit zu beeinflussen, dass es verbessert wird oder sowas in der Art.", sagt er im Podcast "Kino.to – die geheime Streamingrevolution".

Was ist aus den Machern von Kino.to geworden?

Die Ermittlungsbehörden kamen Kino.to lange nicht auf die Schliche. Den entscheidenden Hinweis erhielt die GVU schließlich von Mitgliedern aus dem Team. Dafür musste der Verband allerdings einen Deal eingehen. Für 150.000 Euro lieferten sie die Informationen, die zur Überführung von Dirk B. und seinen Leuten führte. Daraufhin stellte die GVU Strafanzeige und servierte dem LKA alle Hinweise.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Hendrik Schmidt

Am 8. Juni 2011 stürmte das SEK Dirk B.s Penthouse in Leipzig. Es gab einen Durchsuchungsbeschluss wegen Kino.to. Gleichzeitig gab es Razzien an 35 Orten in Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Russland und Deutschland. Dahinter steckten das LKA Sachsen und seine integrierte Ermittlungseinheit, kurz INES, die sich unter anderem auf die Verfolgung von organisierter Kriminalität spezialisiert hatte.

Insgesamt 13 Leute aus dem Kreis von Kino.to wurden im Zuge dieser Razzien festgenommen. Marcus, der Grafiker, Ishikawa, der Programmierer, und auch Dirk B.s Schwager wurden verhaftet. Dirk B. saß fast ein Jahr in Untersuchungshaft. Anfangs schwieg er. Ende 2011 begannen die ersten Prozesse.

Die Urteile:

Gründer Dirk B. bekam viereinhalb Jahre Haft und musste 3,7 Millionen Euro zahlen.

Der Mann, der die Server beschafft hat, bekam dreieinhalb Jahre.

Dirk B.s Schwager bekam drei Jahre Haft.

Marcus bekam zweieinhalb Jahre Haft.

Ishikawa, der Programmierer, bekam drei Jahre und zehn Monate Haft.