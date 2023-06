Für Wirbel sorgten im April diesen Jahres Veröffentlichungen, die wie Aufnahmen von Stars klingen, ohne dass die Stars daran beteiligt waren: der Song "Heart on My Sleeve" mit einer nach dem Rapper Drake klingenden Stimme und mit "The Lost Tapes" sogar ein ganzes Album, das auf Klangpfaden von Liam Gallagher, dem Frontman der seit 2009 aufgelösten Britpop-Band Oasis wandelt. Beides ging in Sozialen Netzwerken hochgeladen viral und befeuerte auch die Debatte um nötige Grenzen für Künstliche Intelligenz in der Musikindustrie.