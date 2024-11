Die Advents- und Weihnachtszeit ist zwar oft stressig und trubelig, aber eigentlich gibt es doch nichts Schöneres, als sich bei einer Tasse Tee in einen guten Schmöker zu vertiefen. Thomas Manns Roman "Der Zauberberg" eignet sich bestens dazu. Der Literaturklassiker feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum – ein guter Anlass also, um den "Jahrhundertroman" (wieder) zu lesen. Wem die mehr als 1.000 Seiten dann doch zu viel sind, kann auf Heinz Strunks neuen Roman "Zauberberg 2" zurückgreifen – eine Hommage an Manns Original, die statt in einem Lungensanatorium im schweizerischen Davos in einer psychiatrischen Klinik in der ostdeutschen Provinz spielt. Zauberberg-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.