Der Wald ist ein Ort, der schon immer aufgeladen war mit Ängsten unterschiedlicher Art: Hier leben gefährliche Tiere, und mythische Wesen treiben ihr Unheil. Jeder Schritt verursacht gruselige Geräusche, verlaufen kann man sich an jeder Ecke (man denke nur an Rotkäppchen), und jeder umgestürzte Baum sieht mindestens aus wie ein zähnefletschendes Wildschwein. Doch all das ist harmlos gegen die Dinge, die sich in dem Wald der fünfteiligen Hörspielserie "Missing Robert" abspielen.



Robert muss ein furchtloser Mensch gewesen sein. Er hatte sich zum Schreiben in eine abgelegene Hütte in genau diesem Wald zurückgezogen. Das alles erzählt seine Freundin Jana, die ihn dort überraschen will. Doch dann ist Robert weg. Stattdessen steht plötzlich der fremde Markus da und erzählt merkwürdige Geschichten über Gruppensuizide und zeigt sein eintätowiertes Pentagramm. Mit dem stimmt aber ganz gewaltig etwas nicht! Jana erzählt – was sie sieht, was sie denkt, was sie lieber nicht denken will. Jana, das ist die Stimme von Nina Kunzendorf, die zum Beispiel in "Charité" mitgespielt hat.

Die Schauspielerin Nina Kunzendorf leiht der Figur Jana in "Missing Robert" ihre Stimme. Bildrechte: IMAGO/Future Image