Bei einem Katastrophenfall in Sachsen-Anhalt denkt man wahrscheinlich erstmal an Hochwasser. Als Misanthrop vielleicht noch an einen Amoklauf. Aber bestimmt nicht an kaputte Rechner. "You are fucked" ist die freundliche Nachricht, die Hacker auf den Computern der Landkreisverwaltung von Anhalt-Bitterfeld hinterlassen. Sie haben die Daten verschlüsselt und erpressen die Verwaltung. Auf keinen Fall zahlen! Raten die Expert*innen. Aber wie sollen lebenswichtige Zahlungen oder auch nur das neue Nummernschild ermöglicht werden, völlig ohne digitale Infrastruktur? Der Podcast von MDR SACHSEN-ANHALT rekonstruiert, was am 6. Juli 2021 und danach geschehen ist. Und man denkt: Fuck, wenn das in Anhalt-Bitterfeld passieren kann, dann bestimmt auch in meiner Kommune.