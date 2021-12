"Mach doch nicht so ein Brimborium!" – Wer diese Redewendung gebraucht, legt dem Gegenüber nahe, etwas nicht unnötigerweise mit großen Worten, Mimik und Gestik hervorzuheben, etwa weil es unpassend oder gar unnütz erscheint. Doch genau hier setzt das Konzept eines neu gegründeten Verlags aus Leipzig an.

LGBTQ, intersektionaler Feminismus und Migration

Verlegerin Marsha Richarz Bildrechte: Enrico Meyer "Wir machen Brimborium", heißt es auf der Internetseite des Brimborium Verlags. Der Name ist also Programm, erklärt Verlagsgründerin Marsha Richarz und gibt einen Einblick in die geplanten Veröffentlichungen. Dabei handele es sich um lokale, queere Kurzgeschichten aus Leipzig, die sich um Themen wie "Outing" drehen und im Clara-Zetkin-Park oder in Möckern spielen.



LGBTQ, intersektionaler Feminismus, Migration – darum möchte die frisch gebackene Verlegerin gemeinsam mit ihren zwei Kollegen ausdrücklich Brimborium machen. Literatur veröffentlichen, die thematisiert, was in der öffentlichen Debatte bislang keine Plattform habe.

Gesellschaftskritischer Independent-Verlag

Als "Independent-Verlag für urbane und gesellschaftskritische Belletristik, Humor, Satire, progressive Sach- und Lesebühnenliteratur" bezeichnen sich Marsha Richarz und ihre beiden Kollegen, mit denen die 29-Jährige den Verlag gegründet hat. Die große Herausforderung liegt für sie darin, einerseits Themen aufzugreifen, die sie als in der Literatur unterrepräsentiert empfinden und andererseits nicht nur eine Nische zu bedienen.

"Wir haben die Themen so ausgewählt, dass sie aktuell eine gesellschaftliche Relevanz haben, aber eben in ihrer eigenen Filterblase. Unser Ziel ist es, so zu wachsen, dass sie aus dieser Filterblase rausbrechen können", erläutert Marsha Richarz.

Identifikation durch Repräsentation

Marsha Richarzs Rolle ist dabei insbesondere jene der Vermittlerin. Als Inklusions-Lehrerin an einer Freien Oberschule in Leipzig erfährt sie täglich, wie wichtig es ist, dass sich Menschen in dem wiederfinden können, was sie lesen. Das sei vor allem dann der Fall, wenn sie sich nicht nur in den Inhalten, sondern auch in den dahinterstehenden Kunstschaffenden repräsentiert sähen.

Es muss mehr Literatur von weiblich gelesenen Personen geben, von FLINTA-Personen. Marsha Richarz, Verlegerin