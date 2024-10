Verkins Leben ist wie ein Märchen aus 1.001 Nacht, wie sie selbst behauptet – der Erzähler wähnt sich im "Erzählparadies", er muss nur mitschreiben, so seine Version dieser Biografie, die sich als hinreißende Road Novel gemixt mit einer Geschichtsstunde zu Leben und Verfolgung der Armenier in der Türkei entwickelt.



Der Erzähler trifft die Geschäftsfrau Verkin in Berlin auf einer Gartenparty und sie nimmt sich seiner als Stadtführerin in mehreren Gegenden der Türkei an, denn er will eigentlich ein Buch über Shoppingmalls schreiben. Nun sind aber die Geschichten der Geschäftsfrau, ob über ihre zahlreichen Männer und Ehen, ihre Freundschaften zu allen Größen der vergangenen Jahrzehnte (von Angela Davis bis Yoko Ono) weitaus spannender als Einkaufstempel. Und im Handumdrehen ist der Erzähler in einem sich von selbst schreibenden Roman über eine Frau, die sieben Leben zu haben scheint, genau wie die kostbare Van-Katze, mit der der Ich-Erzähler ihr am Anfang begegnet.