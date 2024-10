In seinen Romanen zeigt Martin Becker zwei Eigenschaften, die gern tschechischen Schriftstellern zugeschrieben werden: einen Hang zur Melancholie und einen bestechenden, lebensnahen Humor. In "Die Schatten in Prag" zeigt sich das beispielsweise in gewitzten Dialogen. Als Kisch beim ersten Mordfall des Romans noch vor der Polizei am Tatort ist, bemerkt der leitende Inspektor trocken: "Sie sind mal wieder schneller als wir, das muss man ihnen lassen. Demnächst begehen sie noch selbst Morde, damit sie als Erster darüber berichten können."