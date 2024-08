Deutlich wird ebenfalls, wie Friedrichs zeichnerisches Werk mit dem malerischen zusammenhängt. Immer wieder gibt es für Betrachterinnen und Betrachter Gelegenheiten, sein Motivspektrum aus den Zeichnungen in den Gemälden zu entdecken – ein Einblick in seine Arbeitsweise, wie er seine Bilder montiert hat. Im Kupferstichkabinett findet man zum Beispiel "Zwei Wanderer in Betrachtung des Mondes" neben einer diesem Werk zugrunde liegenden Bleistiftstudie. Darauf sind zwei Bäume zu sehen, die er im Gemälde zu einem zusammenführt.

In einem abgedunkelten Separee kann man einen Blick darauf werfen. Die aufgeschlagene Seite zeigt dort beispielsweise eine Baumstudie, die Friedrich für das "Hünengrab im Schnee" verwendet hat. An einer Medienstation können Besucherinnen und Besucher das gesamte Skizzenbuch durchblättern und sich in die einzelnen Seiten hineinzoomen und die Feinheit der Striche nachvollziehen.

Die Dresdner Ausstellung bietet die Gelegenheit, die Motive Caspar David Friedrichs an den Originalschauplätzen, wo er gestanden und gezeichnet hat, zu entdecken und den Genius Loci ("Geist des Ortes") auf sich wirken lassen. Zum Beispiel auf einer Wanderung in der Sächsischen Schweiz. Dazu bietet sich der 15 Kilometer lange Caspar-David-Friedrich-Weg an, der in Krippen beginnt. In dem beschaulichen Fischerdorf an der Elbe verbrachte er 1813 mehrere Monate, auf der Flucht vor dem Kriegsgeschehen der Befreiungskriege gegen Napoleon in Dresden.