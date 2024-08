Einige Jahre nach seiner Ankunft in Dresden im Jahr 1798 bezog Caspar David Friedrich eine eigene Wohnung außerhalb der Festungsmauern in der Pirnaischen Vorstadt. Den Blick aus den Atelierfenstern auf die Elbe mit Seglern und Kähnen und auf die nahegelegene Altstadt mit der Augustusbrücke hielt er in zwei präzisen Sepiabildern fest. Wer das Motiv des rechten Fensters genau betrachtet, entdeckt in dem angeschnittenen Wandspiegel links oben das Konterfei des Künstler, zumindest die obere Hälfte des Gesichts. Alle Gebäude in diesem Gebiet wurden in der Bombennacht des 13. Februar 1945 zerstört. Wäre die Wohnung erhalten, würde man heute auf das gegenüber gelegene Regierungsviertel mit Staatskanzlei und Finanzministerium schauen.