250. Geburtstag Caspar David Friedrich: Wie Tom Pauls den Superstar der Romantik in Dresden feiert

05. September 2024, 04:00 Uhr

In Dresden lebte und arbeitete Caspar David Friedrich 40 Jahre lang. Das Motiv für sein wohl berühmtestes Bild "Der Wanderer über dem Nebelmeer" fand er bei seinen Wanderungen in der Sächsischen Schweiz.Aktuell feiern die Staatlichen Kunstsammlungen den Superstar der Romantik mit einer Ausstellung seiner Meisterwerke im Albertinum und im Kuperstichkabinett unter dem Motto "Wo alles begann". Einer der ersten Besucher dürfte Kabarettist und Schauspieler Tom Pauls gewesen sein. Er ist nicht nur ein großer Fan des Malers, zum 250. Geburtstag am 5. September 2024, will er ein Monument für den Künstler einweihen, der in der Stadt an der Elbe auch seine letzte Ruhestätte fand.