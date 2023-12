Als sie jedoch ihren wunderbaren Welpen gefunden hat, bekommt Maggie eine so heftige Tierhaarallergie, dass sie sich ab sofort von jeglichen Tieren mit Fell oder Federn fernhalten muss. Selbst das Klassenmeerschweinchen muss in eine andere Klasse umziehen, was auf wenig Verständnis bei den Mitschülerinnen und Mitschülern stößt. Auf der Suche nach dem perfekten Haustier will Maggie die Allergie austricksen, was natürlich nicht gelingt.

Bildrechte: Mee Mutter. Loewe Graphix