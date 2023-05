Ein neues Buch von Erich Kästner? Der Mann ist 1974 gestorben, hat die auf ein Dutzend geschrumpften "Tausend Jahre" des Deutschen Reiches, der deutschesten Armut ohne Exil, überlebt. In innerer Emigration wurde er zum Zeitzeugen deutscher Abgründe. Er hat sein Leben lang getan, was er konnte: hat geschrieben, sich eingemischt und vehement kritisiert, was sich nach dem Ersten Weltkrieg, in der Zwischenkriegszeit bis 1939, während und nach dem Zweiten Weltkrieg sowie in der restaurativen Bundesrepublik ereignete. Unmenschliche Dummheit, Militaria und monarchisches Unrecht waren ihm stets ein Dorn im Auge. Er hat dagegen angeschrieben, wollte aufklären und verhindern, was vor und nach 1945 offenbar nicht zu verhindern gewesen ist.