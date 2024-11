"Soft War" Sehnsucht und Postkolonialismus: Martina Hefter tanzt in Leipzig

29. November 2024, 16:03 Uhr

Die Buchpreisträgerin Martina Hefter hat in der Leipziger Spinnerei ihr neues Stück gezeigt. Darin verbindet sie erneut ihre Bühnenkunst mit ihrer literarischen Arbeit. In "Soft War", so der Titel ihres Stücks, untersucht sie mit Tanz, Text und Video die Chats mit sogenannten Love Scammern, die auch in ihrem Roman "Hey guten Morgen, wie geht es dir?" eine Rolle spielten. Die Performance dreht sich um die Mechanismen von Macht und Sehnsucht. Das bleibt zwar an der Oberfläche, dabei aber immer authentisch – so unsere Kritikerin.