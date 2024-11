Wie soll man diesen Tag in Worte fassen? Als am 7. Oktober 2023 in Israel über eintausend Menschen von der Hamas getötet und über zweihundert Menschen entführt wurden, war danach nichts mehr wie zuvor. Der Staat Israel war ins Herz getroffen und es begann ein erbitterter Krieg, der bis heute anhält. Die israelische Journalistin Lee Yaron widmet sich in ihrem Buch den konkreten Ereignissen des 7. Oktober. Sie hat eine Chronik dieses Tages geschrieben und ein Denkmal für seine Opfer geschaffen.

In zwölf Kapiteln besucht die Autorin je einen Schauplatz des Überfalls, darunter den Ort, an dem an diesem Tag das Musikfestival "Tribe of Nova" stattfand, wo allein 350 Menschen ermordet wurden. Lee Yaron sprach mit Angehörigen der Opfer und mit Überlebenden der Angriffe, sie protokolliert Abschriften von Telefonaten und Nachrichten, die Menschen kurz vor ihrem Tod an ihre Familien schrieben. Ein Buch, das aufrüttelt und berührt.

Lee Yaron: "Israel. 7. Oktober. Protokoll eines Anschlags"

S. Fischer Verlag

320 Seiten

26 Seiten

ISBN: 978-3-10-397645-8



Angst, Enttäuschung, Wut: Schaut man sich die gegenwärtige Weltlage an, so scheinen die negativen Gefühle zu überwiegen. Und die Politik schlägt daraus Kapital. Die renommierte Soziologin Eva Illouz hat schon über die Liebe in Zeiten des Kapitalismus und über "sexuelles Kapital" geschrieben. Die These ihres aktuellen Buches: "Angst, Enttäuschung und Wut, aber auch Scham oder Liebe sind fest in die sozialen Arrangements der westlichen Moderne eingebaut – und werden von ihrer Ökonomie, Politik und Kultur intensiv bewirtschaftet."

Diese Kreuzung persönlicher und gesellschaftlicher Interessen macht unsere Gegenwart aus und macht sie explosiv. Denn wenn die Demokratie ins Wanken gerät oder der Turbokapitalismus uns maßlos erschöpft, wenn wir uns mit Fragen von Antisemitismus, Rassismus und Sexismus auseinandersetzen müssen, dann passiert das nicht nur rational, sondern immer auch emotional.