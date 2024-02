"Wir machen eigentlich alles", so fasst es die Auszubildende Anne Stephan treffend zusammen. Seit diesem Jahr lernt die 18-Jährige in einem Maurerbetrieb in Leipzig. Obwohl sie noch nicht lange dabei ist, weiß sie genau, wovon sie spricht: Als Maurerin ist man sowohl für den Neubau eines Hauses zuständig wie auch für die Sanierungen. Maurer kümmern sich dabei um den gesamten Aufbau des Gebäudes. Vom Fundament, den Außen- und Innenwänden bis zu den Decken – man mauert, betoniert und sorgt auch für den Untergrund des Bauwerks.