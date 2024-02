"Ich wollte damals nichts im Büro machen und kannte das Modellieren aus dem Kunstunterricht in der Schule. Dann guckt man, was gibt es für ähnliche Berufe und da gibt es eigentlich nur Stuckateur, Steinmetz und Bildhauer." Für Annett Esbach macht die Kombination aus filigranen Stuckelementen und der groben handwerklichen Arbeit mit Mörtel und Flex ihre Arbeit aus. Der Beruf bietet viel Raum für Kreativität – die Handwerker schaffen jeden Tag einzigartige Kunstwerke, die Jahrzehnte das Bild einer Stadt prägen.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind Ausbildungsbetriebe wie der von Annett Esbach eine Seltenheit geworden. Trotzdem hebt sich Quedlinburg als ein besonderer Standort hervor, insbesondere aufgrund seines Fokus' auf Denkmalschutz und der Vielzahl an Fachwerkhäusern – ein Paradies für Stuckateure. Obwohl es nicht mehr viele Stuckateur-Betriebe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt, sind die übrigen ständig auf der Suche nach Auszubildenden. Annett Esbach ermöglicht angehenden Auszubildenden zunächst Praktika, um herauszufinden, ob der Beruf nicht nur geeignet ist, sondern auch Spaß macht.