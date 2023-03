Auch im März 2023 gibt es in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt hochkarätige Konzerte: In Magdeburg bringt Liedermacherin Christina Lux Lichtblicke ins Volksbad, Brandt Brauer Frick spielen Rave mit Klassik-Instrumenten in Erfurt, und das avantgardistische, elektronische arabische Projekt Jerusalem in my heart aus Montréal und Beirut kommt nach Jena.