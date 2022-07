Marlène widmet sich in ihren Songs vermeintlich alltäglichen Angelegenheiten, so der Vereinbarkeit des Lebens als Künstlerin mit der Rolle als Mutter. Auch dem, was unsere Existenz lebenswert macht, spürt sie nach, setzt sich dabei auch mit dem Sterben auseinander. Die Deutsch-Französin lebte schon in vielen Regionen Deutschlands und auch in Österreich. Ihre Ferien hat sie aber bei ihrer Oma in einem verschlafenen Dorf in der französischen Provence verbracht – wo sie auch ihre Liebe für die Musik von Jaques Brel entdeckte. In Magdeburg spielt sie erstmals ihr deutsch-französisches Programm aus Eigenkompositionen sowie ihren Lieblingsliedern von Jaques Brel zusammen mit Cellistin Kristina Koropecki und Gisbert zu Knyphausen. Voilá!