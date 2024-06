Bildrechte: Universal Music

Live-Musik erleben Von Rock bis Pop: Die besten Konzerte im Juli 2024

28. Juni 2024, 12:41 Uhr

Lust auf ein Konzert? Im Juli 2024 treten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen tolle Musikerinnen und Musiker auf: Ob Clueso und Maximo Park in Leipzig, französischer Pop in Magdeburg, Brokof in Halle oder Dota, The Cat Empire und The Notwist in Jena ... Diese und mehr Tipps finden Sie hier in der Übersicht für Juli, sortiert nach Regionen mit Terminen und Adressen.