Live-Musik erleben Die schönsten Konzerte im September 2024 – für Fans von Rock, Pop und Indie

05. September 2024, 08:51 Uhr

Element of Crime spielen in Halle, Jochen Distelmeyer stoppt auf seiner Akustik-Tour in Leipzig, Hits von Afrob gibt's in Chemnitz, Annett Louisan ist auf Jubiläumstour in Erfurt, EF rockt die Bühne in Dresden und in Magdeburg spielen Alexander Scheer und Andreas Dresen Lieder von Gundermann: Die besten Konzerte im September 2024 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen finden Sie in dieser laufend aktualisierten Übersicht, sortiert nach Regionen mit Terminen und Adressen.