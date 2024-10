Angefangen hat der Kanadier aber zunächst als Schriftsteller, lange bevor er ein Musikstar wurde. Am 21. September wäre Cohen 90. Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass beleuchtet der Storytelling-Podcast "So long, Cohen – Beautiful Loser und Weltstar Leonard Cohen" das Leben des melancholischen Singer-Songwriters mit all seinen Höhen und Tiefen: ein Leben voller Selbstzweifel, Erfolge, Betrügen und Neuanfängen. In den fünf rund halbstündigen Folgen geht es um Cohen als Mönch in L.A, als Dichter in Griechenland und natürlich als Musiker auf den Bühnen dieser Welt.