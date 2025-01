Bildrechte: IMAGO/Future Image

Empfehlungen Konzerte im Februar 2025 – Kat Frankie, Max Raabe und noch mehr Highlights

21. Januar 2025, 11:37 Uhr

Haben Sie Lust auf ein tolles Konzert in der kalten Jahreszeit? Die Auswahl ist groß: Die Singer-Songwriterin Billie Bird spielt in Magdeburg, Jan Plewka in Leipzig, Kat Frankie in Dresden, Ätna in Chemnitz, Max Raabe & Das Palast Orchester in Erfurt – und das ist längst nicht alles! Noch mehr Tipps für tolle Konzerte im Februar 2025 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen finden Sie in unserer Übersicht. Diese wird laufend aktualisiert und ist nach Regionen sortiert – mit Terminen und Adressen.