MDR KULTUR: Was waren deine ersten Berührungspunkte mit dem Splash-Festival?

Falk Schacht: Das war 1998. Ich habe Anzeigen gesehen und davon gehört. Hip-Hop war damals eine Kultur, die sehr stark auf Netzwerkinformationen basierte. Es gab hier und da Magazine, aber die meisten Infos kamen aus deinem Freundeskreis. Und dann hieß es halt "Es gibt ein Festival in Chemnitz! Das Splash!" und ich dachte mir nur so "Ok, krass, in Chemnitz?"

Ich habe es leider nicht geschafft, hinzufahren, aber die Erzählungen von den Leuten, die da waren, waren sehr positiv. Und das hat mich dann überzeugt, im darauffolgenden Jahr hinzufahren.

Falk Schacht ist Hip-Hop-Journalist und beobachtet das Splash-Festival von Beginn an – als Journalist und Hip-Hop-Fan. Bildrechte: Sandra Müller

Das Splash vergrößerte sich in diesem einen Jahr schon erheblich. Während es 1998 im Kraftwerk in Chemnitz mit ca. 1.300 Menschen stattfand, waren es am Stausee Oberrabenstein 1999 bereits mehrere Tausend Gäste. Offensichtlich traf das Splash-Festival einen Nerv?

Es ist wichtig zu verstehen, dass das damals eine absolute Mangelsituation war. Also Hip-Hop, Deutschrap, Deutschsprachiger Hip-Hop. Die deutsche Hip-Hop-Kultur war in den Neunzigern eine Mangelkultur. Das Internet gab es in der heutigen Form nicht.

Die deutsche Hip-Hop-Kultur war in den Neunzigern eine Mangelkultur. Falk Schacht, Hip-Hop-Journalist

Es gab nicht viele Informationen zu Veranstaltungen und man musste wirklich reisen, zu sporadisch veranstalteten Events, um andere Hip-Hop-Fans zu treffen und Künstler zu sehen. Und jetzt tauchte da plötzlich dieses Festival auf. Die Idee eines Hip-Hop-Festivals war im Grunde schon revolutionär.

War das Splash in Deutschland das erste Hip-Hop-Festival in dieser Größenordnung?

Es gab vorher die sogenannten Jams. (Anm. d. Red.: Jams sind Hip-Hop-Partys, auf denen Rap, DJing, Graffiti und Breakdance vereint werden.) Die Jam-Kultur war schon eine Art Festival. Du hattest Jams, da sind teilweise auch bis zu 5.000 Menschen gekommen. Das Splash war dagegen kommerzieller gedacht – im Sinne von einer Veranstaltung.

Jams waren immer Einzelevents, und das Splash hat dann eine Regelmäßigkeit reingebracht. Und als es dann immer wiederholt wurde, bekam das eine gewisse Dringlichkeit. Dadurch bekommt es einen eigenen Charakter und eine eigene Geschichte: die Splash-Kultur. Du fährst da hin, zeltest da und triffst deine Freunde, es entwickelt sich eine Familie.

Das Splash-Festival entwickelte sich von Chemnitz aus schnell zu einer wichtigen Hip-Hop-Institution für ganz Deutschland. Bildrechte: IMAGO / Enters

Und ein Punkt ist noch ganz wichtig. Die Jams waren – ich übertreibe jetzt – immer im Beton. Und beim Splash war man dann plötzlich an einem See, in der Natur, man konnte schwimmen gehen. Das hat dieses Festival ausgezeichnet.

Hat das Splash damit zur richtigen Zeit eine gute Nische gefunden?

Ich würde nicht von einer Nische sprechen. Wir alle hatten das Bedürfnis, uns als Szene zu sehen und zu treffen. Das war alles "Do it yourself". Es hat sich niemand groß für Hip-Hop interessiert und auch niemand damit Geld verdient.

Wir waren die komischen Freaks mit den Kartoffelsack-Hosen, wo Leute die Straßenseite gewechselt haben. Deswegen hat sich Hip-Hop seine eigenen Labels, seine eigenen Medien und auch die eigenen Orte geschaffen. Und das Splash hat dann auch durch diese Regelmäßigkeit eine starke Marke gebildet als Treffpunkt.

Wir waren die komischen Freaks mit den Kartoffelsack-Hosen. Falk Schacht, Hip-Hop-Journalist

Es gab dann noch das Hip-Hop-Open in Stuttgart, was sich wenige Zeit später gegründet hat, weil die gesehen haben, dass das wirtschaftlich läuft. Aber das ist ein urbanes Festival und damit ganz was anderes als das Splash. Allein der Zeltplatz vom Splash ist legendär und die Storys, die da stattfinden, erzählen sich Menschen noch über Jahre.

Die Subkultur der 90er ist geprägt von Techno, auch von den Anfängen des Hip-Hops, aber besonders in Ostdeutschland von ganz viel Rechtsextremismus: In was für einem Jugendkultur-Umfeld ist dieses Festival und diese Szene aufgewachsen?

Ich kann jetzt nicht für Chemnitz sprechen, weil ich selbst kaum dort war. Aber ich kann eine Story zum Thema erzählen. Ich hab damals Beats gemacht und war mit einem Rapper in Neubrandenburg gebucht. Da kam jemand von der Location, ein Schwarzer – er hieß wie ich Falk – auf mich zu und hat mich in diesem Jugendzentrum rumgeführt, wo wir spielen sollten, und dann sitzen da ein Haufen Glatzen mit Springerstiefeln und Bomberjacken.

Heute kommen Zehntausende zum Splash. Zur Gründungszeit in den 90ern wurde Hip-Hop hingegen häufig belächelt. Bildrechte: IMAGO / Hartmut Bösener

Ich war völlig perplex und habe ihn gefragt, wie das funktioniert. Er sagte, sie haben nur dieses eine Jugendzentrum in der Stadt und das müssen sie sich teilen, als neutrale Zone. Und um eine gewisse Uhrzeit macht er sich aus dem Staub, "weil sonst wird’s schwierig".