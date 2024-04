Carsten Schneider wurde 1976 in Erfurt geboren und ist bei seiner alleinerziehenden jungen Mutter in einem Plattenbau aufgewachsen. Als "Wohngeldempfänger" hat er erfahren, was soziale Ungleichheit bedeutet. Seine Mutter ging kurz nach der Wende in den Westen, um dort Arbeit zu finden – Carsten Schneider blieb allein in Erfurt. Er machte Abitur und trat bei den Jusos ein, kurz darauf in die SPD. Er absolvierte eine Lehre zum Bankkaufmann und wurde mit 22 Jahren mit einem Direktmandat der jüngste Bundestagsabgeordnete.