Warum verprügeln Jugendliche in Dresden einen Politiker auf offener Straße? Woran liegt es, dass die AfD besonders in Ostdeutschland so stark ist? Und wie entstehen eigentlich rechtsextreme Strukturen? Wer verstehen will, was politisch in Ostdeutschland abgeht, findet Antworten im Podcast "Springerstiefel". In der ersten Staffel blicken die Hosts auf die 90er-Jahre in Ostdeutschland. In der zweiten Staffel geht es um aktuelle Ereignisse und Entwicklungen. Die werden von Menschen aus Chemnitz, Cottbus oder Zittau erzählt und im Podcast eingeordnet. Beide Staffeln sind also nicht nur für Ostdeutsche interessant – sondern vor allem auch für Menschen aus dem Westen bieten sie sehr aufschlussreiche Einblicke.