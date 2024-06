"Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst an der Waffe gezwungen werden", heißt es in Artikel 4 unseres Grundgesetzes. Seit 2011 ist die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt. Die Einberufung zum Grundwehrdienst wurde auf den "Spannungs- oder Verteidigungsfall" beschränkt. Seitdem ist viel passiert, am entscheidendsten: Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine 2022. Krieg in Europa – in diesem Zusammenhang wird die Wiedereinführung der Wehrpflicht in vielen Ländern diskutiert.