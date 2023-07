Weitere Informationen Was? Konzert von Solju Wann? Samstag, 20.30 Uhr Wo? Burgterrasse Schloßaufgang IV, 07407 Rudolstadt Tipp: Am Samstag um 15 Uhr ist Solju beim Künstlerinnengespräch "Mike Kamp trifft ..." im Schminkkasten (Theater Rudolstadt) zu Gast.

Nadja Dehn und Bettina Stäbert studieren mit Groß und Klein a cappella zwei Lieder ein. Mit dabei das wohl berühmteste Lied Kubas und eine Hommage an den Buena Vista Social Club: Chan Chan. Kubanische Rhythmen werden spielerisch über Bodyperkussion erlernt und danach können alle beschwingt, fröhlich und mit gut geölter Stimme in den Festivaltag eintauchen.

Die Mandoline, früher gern in Thüringen auch von Kindern gelernt, wurde zum Instrument des Jahres erkoren vom Deutschen Musikrat. Wolfgang Meyering teilt sein Wissen über ihre Geschichte, über Bau- wie Einsatzformen. Und er spielt leidenschaftlich Mandoline und Mandola, die Oktavmandoline, er wird bei diesem Workshop von Michael Waterstradt am Bass begleitet bei ein paar gemeinsamen Liedern vom Album Rucht. Mehr Mandolinen gibt es Sonntag, 14 Uhr auf der Großen Marktbühne mit dem Mandolinenorchester Wanderlust aus Thüringen.

Die Csángó sind eine ethnische Minderheit ungarischer Herkunft, die in Rumänien hauptsächlich in der Region Moldau lebt, aber auch in Siebenbürgen, Ghimeş und anderswo. Das Tatros Együttes war die erste Band, die in der Tanzhaus-Bewegung in Budapest Musik der Csangós spielte und weitergab. Volksmusik lebt nur weiter, wenn auch Kinder davon erfahren und dazu tanzen. Fürs Auge ist viel dabei, mit den farbenfrohen bestickten Trachten und der Laute Koboz. Man kann sich tanzend oder zusehend fühlen wie auf einer ungarischen Dorfhochzeit hinter den Karpaten.