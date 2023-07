Dass die Atmosphäre auf dem Rudolstadt Festival eine ganz besondere ist, bestätigt mir auch Jens Daniel, der beim Rudolstadt Festival für das Kinderprogramm verantwortlich ist. Vor allem das sogenannte Kinderfest am Samstag und Sonntag des Festivals macht die Veranstaltung besonders kinderfreundlich. "Auf der Kinderfestwiese gibt es ein Handwerkerdorf. Hier kann man Seilern, Tischlern, Glasern, Schmieden, Weben, Flechten, Backen, Malen – alles ist auf Mitmachen ausgelegt", erzählt Jens Daniel. Die Kinder können sich außerdem am Baumklettern probieren, eine Bretterburg bauen und im Mitmachzirkus dabei sein. Auch für Wasserspaß ist mit einem großen Badezuber gesorgt.

Im Handwerkerdorf auf der KInderfestwiese des Rudolstadt Festivals können Kinder sich ausprobieren. Bildrechte: Jörg M. Unger

Programmtipps mit Kindern Kinderfest mit Handwerkerdorf

Kinderfestwiese im Heinepark

Samstag, 8. Juli 2023, 14 bis 17 Uhr

Sonntag, 9. Juli 2023, 13 bis 16 Uhr



Max Prosa

Donnerstag, 6. Juli 2023, 22.30 Uhr, Bühne Bauernhäuser

Freitag, 7. Juli 2023, 13 Uhr, Burgterasse



Bube Dame König

Freitag, 7. Juli 2023, 19 Uhr, Theater im Stadthaus

Samstag, 8. Juli 2023, 13 Uhr, Burgterrasse



Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare

Freitag, 7. Juli 2023, 16 Uhr, Große Bühne Heinepark

Samstag, 8. Juli 2023, 19 Uhr, Große Bühne Markt



Pamela Badjogo

Freitag, 7. Juli 2023, 18 Uhr, Konzertbühne

Bei all den Angeboten speziell für Kinder sollte man aber nicht vergessen, mit ihnen die Konzerte mit vielfältigster Weltmusik zu besuchen, erinnert Jens Daniel. Genau das ist auch für Linda, vierfache Mutter und Hebamme aus Leipzig, der Grund, warum sie das Festival wichtig für Kinder findet: "Ich gehe vor allem mit meinen Kindern auf das Festival, weil ich ihnen zeigen möchte, was es musikalisch und kulturell auf der Welt gibt." In Saalfeld aufgewachsen, kennt sie das Rudolstadt Festival selbst seit ihrer eigenen Kindheit: "Es war immer schon ein Festival mit vielen jungen Familien und Kindern", erzählt sie mir. Da lag es für sie nahe, auch ihre eigenen Kinder mitzunehmen. Vor der Pandemie war das, mit ihren ersten beiden Kindern, damals ein und zwei Jahre alt. So kleine Kinder mit auf das Festival nehmen, auch das geht, erklärt Linda, mittlerweile sieht sie den Wert für größere Kinder im Grundschulalter mit den altersentsprechenden Angeboten und dem Kennenlernen der Musik aber mehr. Nicht nur die Kinderangebote sind spannend für die Kleinen, sondern auch die Konzerte Bildrechte: MDR/Holger John

Für alle, die zum ersten Mal mit Kind auf ein Festival fahren, hat sie außerdem noch jede Menge Tipps: Man sollte unbedingt einen Gehörschutz für die Kinder mitnehmen, genügend Trinkwasser (keine Glasflaschen) und Sonnencreme. Für Kinder im Kleinkindalter sei ein Kinderwagen natürlich praktisch, um all die Dinge zu transportieren und einen schattigen Schlafplatz immer dabei zu haben. Allerdings betont Linda, dass nicht alle Orte des Festivals mit Kinderwagen zugänglich sind, beispielsweise das hoch gelegene Schloss – hier sollte man am besten noch eine Tragehilfe im Gepäck haben.



Anne hatte bei ihrem letzten Festivalbesuch mit ihrer fünfjährigen Tochter schon ein etwas größeres Kind mit, das eigentlich nicht mehr im Kinderwagen fährt. Aber auch dafür hat sie den passenden Tipp: "Wir hatten in einem Bollerwagen immer alles dabei, um nicht ständig zurück zum Zelt zu müssen. Dem haben wir ein Dach für Schatten gebaut und meine Tochter konnte darin zusammengerollt sogar schlafen."

Diese Dinge sollte man beim Festivalbesuch mit Kindern einpacken Gehörschutz

Sonnencreme, Sonnenhut und Mückenschutzmittel

Genügend Wasser

Snacks wie Obst, Quetschies, Kekse, Müsliriegel

Bollerwagen oder Kinderwagen

Tragehilfen

Picknickdecke

Hängematte

Etwas, um deine Kontaktdaten am Kind zu verewigen (Malerkrepp, Pflastertape, wasserfeste Stifte, Armband o.ä.)

Powerbank zum Handyladen, um stets erreichbar zu sein

Gutes Zelt mit verdunkeltem Schlafraum





"Ich kenne kein so großes Festival, das so entspannt mit Kindern umgeht"

Damit Eltern und Kinder sich immer wieder finden, bieten einige Festivals extra Armbänder für die Kontaktdaten der Eltern an. So etwas gibt es beim Rudolstadt Festival nicht, die Eltern müssen hier also selbst kreativ werden. Anne beispielsweise erzählt mir, dass sie ihre Handynummer auf Malerkrepp oder Pflasterband geschrieben auf dem Shirt ihrer Tochter befestigt hat. Manche Eltern verewigen ihre Handynummer auch einfach direkt auf dem Arm ihres Kindes.



Insgesamt hatte Anne aber keine großen Bedenken, ihr Kind nicht mehr wiederzufinden und bei den Festivalbesucher*innen ein gutes Gefühl: "Ich hatte schon den Eindruck, dass die Gemeinschaft nach den Kindern auch geguckt hat." "Ich kenne kein so großes Festival, das so entspannt mit Kindern umgeht", schwärmt auch Petra Rieß, die Pressesprecherin des Festivals über die Stimmung vor Ort. "Das Festival ohne Kinder, wäre nicht das Gleiche", findet Rieß. Auf dem Rudolstadt Festival gibt es für Kinder einiges zu entdecken, wie diese musikalischen Artisten 2022. Bildrechte: MDR/Joachim Blobel