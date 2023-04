Kultur Abschied vom Provisorium: Sanierung des Theaters Rudolstadt geht dem Ende entgegen

Eigentlich sollte das Theater in Rudolstadt 2017 nur hochwasserfest gemacht werden. Während der Sanierungsarbeiten tauchten jedoch immer neue Mängel auf. Die Kosten stiegen immer weiter, das Planungsbüro wurde gewechselt. Doch noch immer spielt das Ensemble in einem Provisorium. Nun aber ist ein Ende in Sicht.