Was treibt einen Künstler an, wie hält er durch? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Schauspieler Nikita Buldyrski beziehungsweise sein Alter Ego, der Rap-Artist Niklas Buschewski. In dem Solo "On the Edge" wird die Lebensgeschichte vom Rapper Niklas erzählt, die vermutlich einige Überschneidungen mit der Biografie des jungen Schauspielers aufweist. Der Mann auf der Bühne erzählt, wie er als Kind heimlich viel zu viel ferngesehen hat und dass er dort gelernt hat, immer an sich zu glauben. So reiht Buldyrski Szenen und Fragmente aneinander: Monologe, Comedy-Nummern und eigene Rap-Songs. Die Kritikerin Ulrike Merkel zeigt sich in der "Ostthüringer Zeitung" beeindruckt von dem Solostück und dem Schauspieler. Sie resümiert: "Ein großer Abend, voll Witz, berührender Einsichten und mitreißender Beats."

Bildrechte: Joachim Dette