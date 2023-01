Wir alle stecken im Alltag in Routinen – sich ständig wiederholenden Abläufen. Den schmalen Grat zwischen Erfüllung und Last durch Alltagsroutinen erforscht die Leipziger Installationskünstlerin Paula Wolber in ihrer Arbeit: Da fährt eine Spielzeugeisenbahn endlos im Kreis, an der Helium-Luftballons mit der Aufschrift "NO" hängen. Da springt eine Radioanzeige plötzlich auf "FUCK". Da schlägt ein Sekunden-Zeiger jede Sekunde gegen einen Nagel – ohne jede Aussicht darauf, sich von der Stelle zu bewegen. Paula Wolber nutzt für ihre Installationen Alltagsgegenstände und macht sich deren Funktion zu eigen. Die Objekte der 35-Jährigen stecken in Endlosschleifen fest – oder finden sie ihre Erfüllung darin?