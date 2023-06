Für Broadway-Stimmung sorgen auch die Tanzeinlagen, 350 Kostüme wurden angefertigt für "Catch me if you can", die Live-Musik kommt von der Magdeburger Philharmonie in Bigband-Formation.

So wie das Bühnenbild, das eingeht auf die spezifische Mischung aus Agentenkomödie, Familiengeschichte und Coming of Age-Story, die Regisseur Felix Seiler so zusammenfasst: "Als er anfängt mit seinen Betrügereien ist Frank junior 16 Jahre alt. Und für diesen Jugendlichen ist das Leben, ist die Welt eine Art Spiel, voller Chancen und Herausforderungen. Über Risiken denkt er nicht nach. Und so sind wir auf die Idee gekommen, ein riesiges, dreidimensionales Brettspiel auf den Domplatz zu stellen."

So bestimmen bunte Spielsteine die Bühne, die im Hintergrund eine graue Großstadt-Silhouette zeigt. Ins Bild gesetzt wird so der Gegensatz von Traum, Täuschung und Wirklichkeit, der als psychologisches Moment das Stück auch so interessant macht: "Frank entdeckt beispielsweise, dass sein Vater überhaupt nicht so erfolgreich war, wie er sich selber darstellt", erläutert Seiler. "Er nabelt sich in der Geschichte immer weiter vom Vater ab und ausgerechnet der Polizist, der ihn jagt, wird sozusagen zu einer neuen Vaterfigur. Das ist, ohne daraus eine dramatische Kiste zu machen, sehr subtil und sehr schön erzählt. Also da geht es schon um echte Menschen, auch wenn in diesem Show-Gewand natürlich alles auch ein bisschen übersteigert und übertrieben ist."



Kurz, intelligente Unterhaltung, also das, was man von einem guten Musical erwartet.