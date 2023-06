Die russischstämmige Skryleva ist als Dirigentin international erfolgreich. Geboren 1975 in Moskau, erhielt sie ab ihrem fünften Lebensjahr Klavierunterricht, komponierte ab acht Jahren und wurde zehnjährig in eine Kompositionsklasse des Tschaikowsky-Konservatoriums aufgenommen. Dort erhielt sie auch eine Ausbildung zur Pianistin und Kammermusikerin.

Ihren Lebens- und Arbeitsumfeld hat sie seit 1999 in Deutschland. Hier studierte sie an der Universität der Künste Berlin und erhielt bei Lutz Herbig in Düsseldorf Dirigierunterricht. Nach Engagements u.a. an der der Staatsoper Hamburg und dem Staatstheater Darmstadt ist sie seit August 2019 Generalmusikdirektorin am Theater Magdeburg.