Nitzer Ebb, Ministry, Skinny Puppy – das sind ihre musikalischen Helden, damals als sich Erk Aicrag und sein Cousin Racso Agroyam entschließen, in ihrer Heimatstadt Mexico City eine Band zu gründen. Die dunkle Seite der Musik habe sie einfach angezogen, sagt Erk Aicrag: "Mitte der 80er-Jahre gab es bei uns den Radiosender 'Rock 101' und dort wurden Songs aus allen möglichen Musikrichtungen gespielt. Es war relativ normal für uns, nachmittags um zwei Uhr das Radio anzumachen und all diese Bands zu hören."

Was damals auf privaten Szene-Partys und Underground-Shows beginnt, ist heute eines der spannendsten musikalischen Projekte der düsteren Elektro-Szene. Bei Hocico (auf Deutsch: Schnauze) treffen harte, schnelle Beats auf wütende Lyrics. Die Wut ist keine Pose, sie ist echt. "Das ist Mexico City", so Aicrag. "Wie wir dort aufgewachsen sind, manchmal einfach nur ums Überleben kämpfen mussten – das hat unsere Musik so gemacht, wie sie ist. Wir wollten lauter sein als die Realität und all die Energie dieser Stadt und unsere Erlebnisse in etwas Positives verwandeln."

Einige Zeit nach ihrer Gründung werden Hocico zu Pionieren eines Genres, das sich Anfang der 2000er-Jahre mehr und mehr in der Musiklandschaft der Schwarzen Szene etabliert: Aggrotech. Derber, lauter und schneller als alles, was die Elektromusik der Szene bisher zu bieten hatte.

Inspiration finden die Bands des Genres vor allem zu Beginn im Techno, den die ganze Welt bereits seit seinem Siegeszug in den 90er-Jahren feiert. Überall auf der Welt gab es Rave-Parties, auch in Mexiko. "Wir wollten rauskriegen, was da so abging und waren sofort völlig von der Energie gefesselt", erinnert sich Aicrag. "Wir dachten uns: Was passiert, wenn man diese Energie nimmt und sie in die Dunkelheit zieht? Und genau das haben wir dann gemacht."